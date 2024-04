Mulheres em situação de vulnerabilidade de Laranjeiras recebem certificação do Senac

Um dia de comemoração e aprendizado para 54 mulheres do município de Laranjeiras, que fizeram o curso de Produção de doces para a Páscoa no Senac Sergipe. A capacitação foi fruto de uma parceria com a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, com o objetivo de atender mulheres em situação de vulnerabilidade social, assistidas pelos Centros de Referência da Mulher (Crams).

“Esse foi um dia bastante feliz e o meu coração tá transbordando de alegria, porque realmente acredito que a única maneira de romper o ciclo da violência é dando autonomia financeira a essas mulheres. Então, hoje é um dia de celebrar, de agradecer a Deus e ao Senac também por esse apoio para essas mulheres, que vão poder recomeçar uma vida. Isso é só o início dessa parceria e tenho certeza de que a gente vai conseguir atingir o estado inteiro e mudar a realidade, contando com essa parceria do Senac”, destacou a juíza Jumara Porto, responsável pela Coordenadoria da Mulher do TJ.

A cerimônia contou com a apresentação do Samba de Pareia, formado por mulheres da comunidade quilombola Mussuca, de Laranjeiras. A cantoria e dança antecederam a entrega dos certificados.

A autônoma Elisângela dos Santos, já fazia alguns produtos à base de chocolate e o curso a fez aprimorar ainda mais a produção.

“O curso me fez ter uma visão ampla de como aproveitar bem e inovar usando chocolate. Ganhei mais conhecimento e aprendi técnicas novas para incrementar os meus produtos. Tivemos um bom lucro durante a Páscoa e já estou empreendendo, produzindo trufas, também faço bolos e o ganache que faço virou minha principal referência”, destacou.

“Sou do grupo de mulheres de Laranjeiras e estou bastante feliz por ter feito o curso de chocolate no Senac, onde fiz também o curso de Garçom. O chocolate é um produto que a gente pode ter lucro o ano todo e a instrutora mostrou o que pode ser feito com chocolate. Estou aqui para receber a certificação e quero agradecer a Prefeitura de Laranjeiras, ao nosso prefeito Juca, a juíza Jumara e a Coordenadoria da Mulher de Laranjeiras. Esse trabalho com as mulheres é muito importante, pois por falta de renda temos dificuldades de fazer cursos que representam aprender algo e ter independência financeira”, descreveu Maria Regina Oliveira Barbosa.

O evento contou ainda com palestras sobre o Crédito Amigo, ministrada por representantes do Banco do Nordeste”.

“Mostramos as oportunidades oferecidas pelo Banco do Nordeste, para quem quer empreender, sobre as nossas taxas de juros, pois é muito importante para quem quer começar um negócio, ter uma linha de crédito disponível e pensar em todas as possibilidades”, informou a agente de crédito do banco, Milena da Silva Santana.

Em seguida, o instrutor Edwards de Oliveira Santos Silva falou sobre “Estratégias Inteligentes para Vendas nas Redes Sociais”.

“Trouxemos para essas mulheres, de forma bem simples, como usar as redes sociais para conseguir viabilizar negócios, principalmente voltadas para esse ramo de doces que elas entraram. A ideia foi trazer algumas dicas, numa palestra rápida, para começar a abrir os horizontes delas em relação às necessidades que elas precisam ter estrategicamente, a exemplo de pensar com lógica e cuidar de público-alvo. A capacitação foi o primeiro passo, o objetivo agora é que seja transformada em ganhos financeiros, principalmente usando as redes sociais, que hoje estão à disposição das pessoas, literalmente na palma da mão”, descreveu o instrutor Edwards de Oliveira Santos Silva.

Mais um curso gratuito, o Programa de Alimento Seguro (PAS), foi disponibilizado pelo Senac para esse grupo de mulheres.

“Esse curso é um detalhamento de como manipular os alimentos dentro dos protocolos sanitários e de segurança. É mais uma oportunidade para que elas se capacitem ainda mais e isso possa ajudar principalmente quem desejar empreender”, enfatizou o diretor de Educação Profissional do Senac Sergipe, Adalberto Trindade de Souto.

Bons resultados

A parceria firmada entre o Senac e a Coordenadoria da Mulher do TJSE para qualificar mulheres em situação de vulnerabilidade social já está dando bons frutos. Capacitações foram realizadas em Santa Rosa de Lima, Maruim, Divina Pastora e Laranjeiras, conforme explica Adalberto Trindade de Souto.

“A juíza Jumara Porto entrou em contato com o nosso presidente Marcos Andrade e o diretor Regional, Marcos Sales, para viabilizar essa parceria, que deu muito certo, levando capacitação para que essas mulheres vítimas de violência pudessem vislumbrar a possibilidade de ter uma renda e independência financeira. Os municípios ofereceram o transporte e local para a realização do curso. É um trabalho conjunto que está apenas começando”, informou.

Senac SE