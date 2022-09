Mulher é presa tentando entrar com mini-celular e drogas no Presídio de Tobias Barreto

Nessa quinta-feira a Secretaria de Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc) divulgou a prisão em flagrante de uma mulher que tentou entrar no premabas portando materiais ilícitos. A ação foi operacionalizada pela Polícia Penal de Sergipe.

De acordo com a direção, após troca de informações com o serviço de inteligência do Compajaf, e vigilância constante, foi possível identificar que uma mulher tentaria entrar no referido presídio com um mini celular e drogas.

A suspeita foi confirmada durante a inspeção padrão realizada em qualquer pessoa que faça visitas a unidades prisionais, onde identificaram, através do aparelho bodyscan, de fato, drogas na região anal e um mini-celular. Ela foi encaminhada para a delegacia competente, onde ficou a disposição do poder judiciário.