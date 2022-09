O Trânsito no centro de Tobias Barreto será alterado nesta quarta-feira, 7 de setembro

A partir do meio dia desta quarta-feira 07 de setembro, por conta do desfile cívico, o trânsito do centro de Tobias Barreto será alterado. De acordo com o agente da CTTU, Pedro Filho, a avenida 07 de Junho, será totalmente interditada, inclusive as travessas de acesso. Para quem vem da Bahia poderá seguir direto pela rua Getúlio Vargas, já para quem vem descendo a avenida Airton Andrade, poderá entrar na nova rotatória e seguir a rua Getúlio Vargas para sair da cidade.

A CTTU também aconselha aos condutores que evitem estacionar seus veículos na rua Getúlio Vargas, pois essa será a via principal de entrada e saída da cidade. A previsão é que por volta as 20h00 ocorra o encerramento do desfile e o trânsito seja normalizado, liberando assim a avenida 07 de Junho.