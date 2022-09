Idosa de 86 anos é morta a pauladas em Tobias Barreto. Filho é o principal suspeito

Na manhã desta quinta-feira, 8, uma idosa, de 86 anos, foi morta a pauladas no povoado Pedra de Amolar, Zona Rural de Tobias Barreto, município da Região Centro-Sul de Sergipe.

O principal suspeito do crime é o próprio filho da vítima. A informação foi divulgada pela Polícia Militar, que acrescentou ter enviado equipes para o local e que estão em busca do homem. As imagens que circulam na internet são muito fortes e mostram a idosa deitada na cama com os ferimentos fatais na cabeça.