Melhor do mundo! Pedro marca golaço de bicicleta e leva torcida do Flamengo à loucura

Na noite desta quarta-feira (17), o Flamengo venceu o Athletico-PR por 1 a 0 na Arena da Baixada, em Curitiba. Com o resultado, o Mais Querido garantiu a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Um dos destaques do jogo foi o atacante Pedro, que marcou um golaço de bicicleta e abriu o placar do confronto. O camisa 21 levou torcedores rubro-negros à loucura com o lance.

Você é um deboche Pedrooooo.. 🔴⚫️🔴⚫️🔴⚫️ COPA DO MUNDO VOCÊ MEU FILHOOOOOO.. — Thiago Maia (@tmaia29) August 18, 2022

O lance em questão aconteceu aos 11 minutos do segundo tempo. Pedro recebeu cruzamento da direita de Rodinei e armou uma bicicleta para marcar o golaço. Além de elogios a jogada em si, como ‘obra de arte’, torcedores rubro-negros também asseguraram a vaga do camisa 21 do Flamengo para a Copa do Mundo do Qatar, que está inicia em novembro. Vale destacar que o atacante vem sendo monitorado pelo técnico Tite.

Quem também se manifestou sobre o lance foi o companheiro de equipe de Pedro, Thiago Maia. O camisa 8 ficou de fora da partida desta quarta-feira (17) por estar suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no jogo de ida. O volante chamou o atacante de ‘um de deboche’ e também ressaltou que o jogador merece uma vaga na Copa do Mundo.

Desde a chegada de Dorival Júnior, Pedro assumiu a titularidade do ataque ao lado de Gabigol. A titularidade da dupla, inclusive, era tratada como ‘tabu’ no Flamengo, já que os antecessores do comandante rubro-negro tinham dificuldade de encaixar os jogadores juntos no setor ofensivo.

Agora, o Flamengo volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No domingo (21), o Mais Querido terá um confronto direto na briga pela primeira colocação, já que enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 23ª rodada. A partida está marcada para as 16h (horário de Brasília). Atualmente, o Mengo está em segundo na tabela, a nove pontos de distância dos paulistas, mas podendo diminuir a diferença para seis em caso de vitória.

Coluna do Fla