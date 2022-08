[EXCLUSIVO] Tite fala de Vini Jr. e cogita Pedro na Copa do Mundo: ‘Joga muito’

O técnico da Canarinho conversou com o narrador da partida Luiz Penido e o comentarista, Gerson Canhotinha de Ouro. Em relação ao primeiro tempo fulminante do Fortaleza, que aplicou um 2×0 e tirou a vantagem do tricolor, Tite disse estar esperando o segundo tempo para ver como o emocional iria interferir no resultado final.

Quanto ao nível do time que vai disputar a Copa do Mundo do Catar, Tite afirmou que esse grupo está na melhor fase desde os últimos quatro anos, em completa evolução.

Gerson foi direto para o treinador e perguntou como Tite pretende usá-lo em uma eventual Copa do Mundo. A resposta, animou os torcedores rubro-negros que torcem pelo garoto, atual campeão da Champions League e 9º melhor jogador do mundo. “Pela ponta-esquerda, correndo por dentro com o Neymar e ele tentando essa ousadia que ele tem, essa alegria para jogar futebol, que é característica nossa”, disse.

Luiz Penido também perguntou ao comandante o que ele acha do Pedro e Tite foi só elogios ao jogador do Flamengo. “Joga muito. É uma característica específica dele, jogador 9 de área, que é bom cabeceador, grande finalizados de jogadas combinadas”, completou. Ele também elogiou outros dois jogadores considerados o “nove ideal” para a seleção: Richarlison e Gabriel Jesus.

Além de Vini Jr. e Pedro, Tite fez questão de destacar outros talentos da nova geração, como Anthony, Raphinha e Gabriel Martinelli, que também concorrem por uma vaga na Copa do Mundo.