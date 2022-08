De olho na vice-liderança momentânea, Vasco encara o CSA em Maceió

O Vasco da Gama tem mais um desafio importantíssimo pela Série B do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, às 20h. O Gigante da Colina vai encarar o CSA, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, em busca da segunda colocação da tabela de forma momentânea. Caso vença, o time do técnico Emílio Faro vai precisar secar o Grêmio contra o Cruzeiro para terminar a rodada na liderança.

O zagueiro Quintero, suspenso e o volante Marlon Gomes, entregue ao departamento médico, desfalcam a equipe. Por outro lado, Figueiredo deve pintar novamente no time titular. Um provável Vasco para enfrentar o CSA tem: Thiago Rodrigues, Matheus Ribeiro, Danilo Boza, Anderson Conceição, Edimar, Yuri, Andrey, Nenê, Figueiredo, Alex Teixeira e Raniel.

A Super Rádio Tupi transmite Vasco x CSA com a narração de Jota Santiago e os comentários de Dé Aranha. As reportagens são de Wellington Campos e Marco Vasconcelos.