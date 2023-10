Meia Maratona 21K Sergipe RUN terá a participação de 3 mil atletas de todo o país

Consagrando-se como uma das maiores corridas do Nordeste, a Meia Maratona 21K Sergipe RUN SINTESE será realizada no dia 29 de outubro (domingo) com a participação de 3 mil atletas de todo o Brasil. O ponto de partida será a Praça de Eventos da Orla de Atalaia com 5 modalidades: 15 km e 21 km (com largada às 5h40 da manhã) e 2,5 km, 5km e 10 km (com largada às 6h).

A animação vai ficar por conta do cantor Ninha (Ex-Timbalada) ao final da corrida e de Dan Chicleteiro, que vai agitar os atletas durante o percurso. A prova terá a participação de grandes nomes das corridas nacional como Alana Sicoli – Eu Escolhi Correr (SP), Paula Sicoli (AM), Yann Rodrigues (MG), Lu Amaral (MG), Karina Teixeira – Corredora da Vida Real (SP), Silvio Boia – Programa Kilometragem (RJ), Joelson Souza – Corredor Irônico (PE) e Júnior Cavalcante – Mania de Corrida Salvador (BA).

A corrida possui organização da Speed Produções e Eventos, que sempre prepara diversas emoções aos atletas participantes. A Meia Maratona é uma corrida de incentivo ao esporte e convite a todos os atletas nacionais que querem correr e desfrutar das lindas paisagens que Aracaju tem a oferecer.

Por Redação A8 SE