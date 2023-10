Flamengo vence Cruzeiro na estreia de Tite, retoma lugar no G-4 do Brasileirão e anima torcida

O Flamengo já deixa boa impressão com Tite. Na noite desta quinta-feira (19), os comandados do treinador venceram o Cruzeiro por 2 a 0, com gols de Ayrton Lucas e Pedro, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Esta foi a primeira partida do técnico Tite no comando do Rubro-Negro. Anunciado no último dia 9 de outubro, o treinador gerou empolgação na torcida. De quebra, a equipe retornou ao G-4, subindo para a 3ª posição.

Os primeiros minutos, porém, foram de pressão cruzeirense. Aos 16, em cabeçada do volante Ian Lucas, Rossi foi obrigado a fazer grande defesa.

Aos 38, porém, Everton Ribeiro acionou Bruno Henrique na esquerda, o atacante cruzou, mas viu Luciano Castán cortar mal. Na sobra, Ayrton Lucas driblou o zagueiro e finalizou para marcar o primeiro.

Dois minutos depois, Wesley foi derrubado por Neris na área, e a penalidade foi marcada. Na cobrança, Pedro deslocou Rafael Cabral e ampliou a vantagem da equipe.

O segundo tempo começou eletrizante, com David Luiz marcando de cabeça aos 3 minutos, mas o lance sendo anulado por falta do defensor.

Pouco tempo depois, porém, o defensor torceu o tornozelo direito sozinho e deixou o gramado chorando. No lado cruzeirense, Ronaldo e o goleiro Rafael Cabral foram alvos de protestos das torcidas.

Classificação do Brasileirão

Cruzeiro: 14º lugar, com 31 pontos

Flamengo: 3º lugar, com 47 pontos

Próximos jogos do Cruzeiro

Próximos jogos do Flamengo

ESPN.com.br