Mbappé dá show, França despacha a Polônia e avança na Copa do Mundo

Artilheiro da Copa com cinco gols, Mbappé marcou duas vezes; Giroud também fez

Os atuais campeões mundiais vêm forte para brigar pela terceira estrela. Em jogo animado e com bela atuação de Mbappé, a França bateu a Polônia por 3 a 1 e avançou para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar. O camisa 7 deu show e fez dois golaços. Giroud também marcou e Lewandowski diminuiu. O próximo adversário será conhecido no confronto entre Inglaterra e Senegal, neste domingo, às 16h.

Diferentemente da fase de grupos, em que passou a maior parte se defendendo, a Polônia mostrou um repertório ofensivo mais robusto e deu trabalho para a zaga francesa. O primeiro tempo foi bastante animado, com as duas seleções buscando o gol e com oportunidades de abrir o placar. Até que aos 43 minutos, a França conseguiu.

Em troca de passes na entrada da área, Mbappé conseguiu enfiar a bola para Giroud, que apareceu em boa posição para finalizar cruzado no canto esquerdo do goleiro e fez 1 a 0 para os atuais campeões mundiais.

No segundo tempo, o principal jogador da França estava doido para marcar o dele. O craque do PSG buscou o jogo, correu por todas as partes do campo e não deu para segurar. Aos 29 minutos, recebeu na entrada esquerda da área, parou e bateu bonito colocado para ampliar.

No fim, já nos acréscimo, deu tempo para mais um golaço. Em jogada pela esquerda, Mbappé recebeu e bateu sem fazer esforço na gaveta do goleiro Szczesny. O camisa 7 agora é o artilheiro isolado da Copa, com cinco gols.

A Polônia teve menos fôlego para buscar o empate e não conseguiu manter o bom desempenho da etapa inicial e teve que dar adeus ao Catar. Lewandowski terminou a partida com uma atuação apagada. No fim, após revisão do VAR, conseguiu marcar de pênalti e fazer o gol de honra polonês.

A França agora espera o adversário nas quartas de final, que será o vencedor do confronto entre Inglaterra e Senegal, neste domingo, às 16h. Na próxima fase, a bola rola no sábado (10), às 16h.