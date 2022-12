Argentina vence a Austrália e se classifica para as quartas

Gols da seleção argentina foram marcados por Messi e Alvárez

Pelas oitavas de final, a Argentina venceu a Austrália por 2 a 1, no Estádio Ahmad Bin Ali, neste sábado (03), e se classificou para as quartas do mundial. Os gols dos argentinos foram marcados por Messi na etapa inicial e Alvárez ampliou no segundo tempo. Goodwin descontou para os australianos.

No primeiro tempo, Argentina pressionou a Austrália, mas não conseguiu ser objetiva. A Austrália montou um bom esquema defensivo, o que obrigou a equipe argentina trocar muitos passes, com poucas chances de perigo. A primeira oportunidade saiu dos pés de Papu Gómez, já aos 16, mas a bola passou muito longe. Depois, aos 34, Messi dominou a bola na área, limpou a defesa e marcou o primeiro.

A etapa complementar foi bem mais agitada. Logo aos doze minutos do segundo tempo, o goleiro Ryan se atrapalhou na saída de bola e Alvárez ampliou para os argentinos. Depois, aos 30 minutos, Goodwin descontou. Nos minutos finais, a Argentina poderia ter ampliado, assim como a Austrália poderia ter empatado o jogo, mas nada disso aconteceu e a partida terminou com vitória da Argentina por 2 a 1.

Agora, a seleção de Messi encara a Holanda na próxima fase da Copa. Os holandeses venceram os Estados Unidos por 3 a 1 mais cedo e também se classificaram. A partida está marcada para sexta-feira (09), às 16h (de Brasília).