Manchester United oficializa rescisão contratual de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo não joga mais pelo Manchester United. Nesta terça-feira (22), o clube inglês divulgou nota oficial informando que chegou a um acordo para rescindir o contrato com o craque português. Considerando as duas passagens pelos “Red Devils“, ele deixa o time com 346 jogos disputados e 145 gols marcados.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022