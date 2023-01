Jornada pedagógica do Senac/SE abordará atualização tecnológica e comportamental na educação profissional

O diretor do Departamento de Educação Profissional (DEP), Adalberto Souto, ressalta que, enquanto instituição de educação profissionalizante que busca sempre a excelência, o Senac mantém seus instrutores sempre atualizados com as demandas do mercado.

“A nossa preocupação constante é com as mudanças que sempre ocorrem na área da educação, no comportamento das pessoas e na evolução do mercado de trabalho. E isso está acontecendo de forma bem acelerada. A tecnologia e os ambientes são importantes, mas a qualificação e o aperfeiçoamento de nossos instrutores são sempre nossa prioridade. E essa jornada foi pensada para atualizar nossos profissionais nesse novo contexto”.

Durante os dois dias, a Jornada Pedagógica 2023 do Senac/SE reunirá instrutores, analistas de processo educacional e gerentes de divisão, de unidades operativas e de núcleos. O evento traz uma proposta dinâmica e interativa, com atividades presenciais que promoverão interação, comprometimento com a educação profissional do Senac Sergipe e alinhamento das práticas pedagógicas.

“Com base nessas novidades do mercado profissionalizante, estaremos trazendo um profissional do Senac de Mato Grosso do Sul, que tem uma nova visão sobre a área tecnológica e comportamental para que seja feita essa atualização e troca de experiência com os nossos instrutores”, destacou Adalberto.

