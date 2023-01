Senac/SE dialoga com coordenação do Prêmio Dólmã de Gastronomia

O diretor Regional do Senac/SE, Marcos Sales, recebeu na manhã de segunda-feira, 16, a visita da coordenadora do Prêmio Nacional Dólmã Bruna Dantas, responsável pelo Festival Enchefs local, que esteve acompanhada do presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) – Regional Sergipe, Bruno Dória. Em pauta durante a visita, que contou com a participação do diretor Administrativo-Financeiro do Senac, André Gusmão, e do superintendente da Fecomércio, Maurício Gonçalves, o apoio da instituição para a competição que deve acontecer neste primeiro semestre, cujos finalistas participarão da premiação nacional, que visa destacar os sabores e o turismo gastronômico de cada estado.

“O apoio do Senac é de extrema importância para realizarmos a seletiva sergipana do evento. Além de equipamento e estrutura, nos dá respaldo por ser uma instituição da formação profissional de pessoas, em diversas áreas gastronômicas. Estão temos a oportunidade de valorizar os profissionais, os cozinheiros, que participarem deste concurso. É uma parceria fundamental, para levar para todo o Brasil os sabores gastronômicos que temos”, destaca Bruno Dória, enfatizando que é pretensão da Abrasel, trazer palestrantes que se destacam no cenário da gastronomia nacional.

A coordenadora do Prêmio Nacional Dólmã, Bruna Dantas, detalhou todo o processo do concurso, enfatizando a importância do apoio do Senac/SE à competição local.

“O evento acontece em todo o Brasil, focado na área de gastronomia e turismo. As seletivas locais selecionam os cozinheiros de cada localidade que serão os embaixadores dos estados na etapa nacional. E a participação do Senac como apoiador no ajuda a elevar o nível da competição, já que é uma instituição reconhecida pela sua formação profissional e precisamos mostrar para o Brasil o que Sergipe tem, os ingredientes, os cozinheiros, os nossos sabores, e atrair os turistas de vir para o Estado conhecer a nossa gastronomia”, informou.

O diretor Regional do Senac, Marcos Sales, acompanhado do gerente de cozinhas do Centro de Gastronomia e Turismo (CGT), José Américo Siqueira, fez questão de apresentar a cozinha da escola, onde poderá ser realizada a etapa regional.

“Este evento, cujo objetivo é fomentar o turismo gastronômico do nosso Estado. É uma espécie de Oscar da gastronomia brasileira e o Senac o prestígio de ser consultado e poder participar desse reconhecimento aos profissionais da gastronomia”, concluiu.

Senac | SE