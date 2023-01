Senac/SE integra a Câmara de Beleza e Estética da Fecomércio

O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac promoveu na manhã de segunda-feira, 23, a 1°reunião da Câmara de Beleza e Estética da Fecomércio. O grupo é formado por empresários do setor, com o objetivo de fortalecer toda a cadeia produtiva do segmento, discutir os problemas enfrentados e buscar possíveis soluções.

Na reunião, o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade, conheceu os integrantes da Câmara e ouviu as principais demandas da cadeia produtiva do setor de beleza que serão trabalhadas.

A líder de processo e técnica responsável pelo segmento de beleza do Senac/SE, Edite Felipa foi convidada para participar como membro da Câmara, que foi reativada, após algum tempo parada.

“É muito importante a participação do Senac na Câmara de Beleza, porque estaremos escutando os empresários do setor, as dificuldades que eles têm, para que possamos em conjunto, buscar soluções”, destacou.

O coordenador da Câmara, Wallace Leocádio, também ouviu sugestões de projetos e ações que podem ser desenvolvidos com o propósito de minimizar problemas e criar soluções para o mercado da beleza.

É um trabalho que está sendo reiniciado e que, na avaliação da técnica responsável pelo segmento de beleza, vai contribuir muito para o setor.

“Nós do Senac preparamos os alunos para o mercado de trabalho e escutando os empresários, sabendo quais são as deficiências, nós podemos orientar esses alunos de acordo com a demanda do mercado de trabalho. Desta forma, enquanto escola profissionalizante, vamos contribuir para uma melhor formação profissional”, ressaltou Felipa Edite.

Essa primeira reunião, conforme ressaltou o coordenador das Câmaras Empresariais da Fecomércio, Lucas Uriel, foi de apresentação.

“O coordenador da Câmara, Walace Leocádio falou um pouco dos projetos previstos para executar, o presidente da Fecomércio, Marcos Andrade recepcionou a todos e relatou sobre a expectativa que tem sobre o trabalho do grupo. Já foram levantadas algumas pautas e agora vamos iniciar o trabalho para fomentar o setor de Beleza e Estética de Sergipe”.

Presenças

Também estiveram presentes na reunião a vice-coordenadora da Câmara, Ruthleia Florêncio, o superintendente da Fecomércio, Maurício Gonçalves, e a executiva de vendas da Fecomércio, Leide Oliveira.

Fotos: James Santos/Fecomércio