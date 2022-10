Joias da base resolvem, Vasco vence Novorizontino e se garante no G-4 da Série B

Fez o dever de casa! Em mais um jogo apoiado por cerca de 20 mil pessoas em São Januário, o Vasco não deu brechas para nenhuma surpresa, venceu o Novorizontino por 3 a 0, na noite deste sábado (8), pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e assegurou o lugar no G-4, pelo menos, até o meio da semana. Figueiredo, Marlon Gomes e Léo Matos fizeram os gols e deixaram a equipe carioca na quarta colocação da tabela, com 55 pontos.

O Cruzmaltino dominou o primeiro tempo e criou boa quantidade de chances na frente, mas a grande maioria sem a pontaria adequada. Aos 21, por exemplo, Danilo Boza quase abriu o placar em cabeçada dada no escanteio batido por Nenê, com a bola passando rente à trave. Depois, aos 25, Eguinaldo acertou a trave em chute de dentro da área. Até que, após muita pressão, a rede balançou, aos 44: Figueiredo ajeitou para o meio e chapou colocado, no ângulo do goleiro para fazer 1 a 0 e explodir de alegria as arquibancadas.

Na volta do intervalo, tudo o que o Vasco demorou para marcar na etapa inicial não levou nem um minuto com o apito do juiz. Nenê cruzou da faixa esquerda, Ligger tentou cortar e acabou deixando à feição para o garoto Marlon Gomes, sozinho, mandar a bomba de direita, contando com o desvio no caminho para ampliar a vantagem, em São Januário. A partir daí, o Gigante da Colina viu o Novorizontino exercer certa pressão e buscar o gol, tentativa essa reprimida pelas alterações feitas por Jorginho. No fim, aos 42, Léo Matos ainda anotou o terceiro para completar a festa. Vitória confirmada, assim como o quarto lugar no G-4.