Com time reserva, Flamengo bate o Cuiabá em Mato Grosso e retorna ao G-4 do Brasileiro

O primeiro tempo foi de pouca emoção em Mato Grosso. O Rubro-Negro teve mais posse de bola, começou dominando e desperdiçou boa chance em cabeçada de Pablo na pequena área. Depois disso, não conseguiu mais chegar com perigo e só deu um chute perigoso, dos pés de Cebolinha. Já o Dourado melhorou na parte final, com Deyverson, em arremate forte, e Rodriguinho e Pepê, na entrada da área, levando perigo a Santos.

Depois do intervalo, o Flamengo tomou logo dois sustos, em testadas de André Luís e Deyverson, novamente, só que nas mãos do goleiro. E o baque surtiu efeito na frente, já que, aos 12 minutos, os cariocas abriram o placar, na Arena Pantanal. Marinho rolou na faixa esquerda, Cebolinha tirou Denilson e cruzou para Victor Hugo raspar e ver Matheus França completou ao fundo da rede.

O gol deu ainda mais confiança aos reservas de Dorival Júnior e, aos 18, Kelvin Osorio empurrou Marinho dentro da área. O juiz assinalou pênalti e o próprio camisa 31 cobrou com perfeição, forte no alto, para vencer João Carlos na meta, decretando o resultado parcial de 2 a 0. Com isso, os visitantes administraram a vantagem até o apito final, mas não contavam com a falha de Diego Ribas no acréscimos. O meia errou feio na saída de bola, perdeu a posse e Rafael Gava avançou, cara a cara com Santos, para deslocar o arqueiro, mandando no canto esquerda. No entanto, nada que atrapalhasse, de fato, a vitória da equipe do Rio.