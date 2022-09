Fluminense vence o clássico com o Flamengo e assume a 2ª posição

Em clássico de cinco expulsões, Fluminense vence e ultrapassa Flamengo

Tricolor das Laranjeiras venceu o Rubro-negro neste domingo (18) por 2 a 1 e assumiu a vice-liderança do Brasileirão

Em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (18), Flamengo e Fluminense fizeram o clássico de número 373, com vitória do Tricolor por 2 a 1, em um Maracanã lotado. Os gols foram marcados por PH Ganso, ainda no primeiro tempo, e Nathan, para o Flu; Gabi fez para o Fla.

Com o resultado, o Rubro-Negro ficou nos 45 pontos e caiu para a quarta posição na tabela. Já o Tricolor foi aos 48 e chegou à vice-liderança, mas ainda podendo ser ultrapassado pelo Internacional.

Segundo tempo decisivo

A primeira etapa foi bastante movimentada e com uma boa dose de tensão. Antes mesmo dos 10 minutos, o zagueiro David Braz, do Fluminense, foi expulso no banco de reservas, após receber dois cartões amarelos por reclamação. As duas equipes tiveram boas chances, mas somente o Fluminense conseguiu marcar, com PH Ganso batendo pênalti, já aos 44 minutos, após Cano ser derrubado dentro da área por Léo Pereira.

No segundo tempo, o Flamengo voltou com mais ímpeto e teve mais a posse da bola, levando perigo em vários momentos ao goleiro Fábio, que fez defesas importantes. O Flu se aproveitou disso e aumentou a diferença com Nathan, já aos 30. O Fla conseguiu marcar o gol de honra só aos 36, com Gabi. A nota triste da partida foi uma confusão que gerou as expulsões de Marinho e Everton Cebolinha, do Flamengo, e Manoel e Caio Paulista, do Fluminense.

Próximos jogos

Na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo irá encarar o Fortaleza, na capital cearense, na quarta-feira (28), enquanto o Fluminense receberá o Juventude, no Maracanã, no mesmo dia.