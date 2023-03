Curso de auxiliar de cozinha ativa empreendedorismo feminino em Santana do São Francisco

Em Santana do São Francisco, 25 mulheres estão sendo capacitadas para atuar como auxiliares de cozinha. Divididas em duas turmas, elas estão fazendo o curso na carreta escola de gastronomia do Senac Sergipe, viabilizado por meio de parceria entre a instituição de educação profissionalizante e a administração municipal.

As aulas ministradas pelo instrutor Isaque Moraes têm previsão de conclusão no dia 10 de maio, perfazendo um total de 160 horas.

“Começamos dia 6 de março com a oficina de higiene e manipulação, passando para todas as alunas o perfil que deve ter o profissional da cozinha, as boas práticas de higiene, manipulação e forma correta de armazenar os alimentos, controle de estoque, o que pode ser feito para minimizar os acidentes na cozinha e ainda como é a logística da cozinha de um restaurante. Na sequência fomos para a parte de corte e higienização, para quando chegarmos o módulo de preparação dos alimentos, elas já tenham esse conhecimento e possam executar as receitas de forma padronizada”, explica Moraes.

O curso também irá compartilhar orientações sobre como executar uma tabela precificada e interpretar as fichas técnicas de cada prato.

“Essas informações vão ajudar bastante para que cada aluna que for empreender, saiba o custo de cada produto quanto pode ser cobrado por cada uma delas e o lucro que vai ter. Desta forma, elas vão evitar prejuízos, com mais chances de sucesso nos negócios”, ressaltou o instrutor.

Uma das alunas, Maria do Carmo da Silva Cruz já faz doces e salgados e vislumbrou no curso a possibilidade de empreender e ter melhorias de vida.

“Me interessei em fazer o curso para adquirir mais conhecimento e técnicas na cozinha e quem sabe poder abrir meu próprio negócio. Pretendo ter a minha lanchonete e essas horas de aprendizado na carreta escola do Senac vão me preparar melhor para a realização do meu sonho, no preparo dos alimentos de forma correta e assim poder ofertar os meus produtos de forma adequada para os meus clientes”, enfatizou.

Sílvia Kelly Santos de Menezes já é microempreendedora há alguns anos e viu no curso a oportunidade de melhorar o seu negócio.

“Já cozinho seguindo os aprendizados de família e no curso quero aperfeiçoar o meu trabalho e profissionalizar a minha produção. Como isso, posso ampliar meu negócio, oferecendo aos clientes uma diversificação maior de produtos e saber o ganho real que terei na venda de cada um deles”.

De olho no turismo

No início deste ano, o prefeito da cidade, Ricardo Roriz, assinou juntamente com o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade e o diretor Regional do Senac/SE, Marcos Sales, contrato e convênio que celebram a aquisição de cursos de aperfeiçoamento profissional para a população de Santana do São Francisco.

Os cursos serão ofertados ao longo deste ano, nas áreas de gastronomia e hotelaria, visando preparar a população para atender os turistas que visitarem o município, localizado às margens do Rio São Francisco.

A expectativa da administração municipal, que também está nas tratativas para instalação de uma unidade do Senac na cidade, é fomentar o turismo na localidade, que é o ponto de partida da Rota do Imperador, um passeio de cerca de três horas em um catamarã com capacidade para 120 pessoas e que percorre outras cidades ribeirinhas.

Antes da saída, em Santana do São Francisco, os visitantes conhecem a história do município e a fabricação das peças de barro. A Rota do Imperador está recebendo o apoio do programa “Vai Turismo”, da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e aqui capitaneado pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac.

Senac|SE