Itabaiana saí na frente na primeira partida da final do Sergipão PixBet

Por: Redação F5 Sergipe Fonte: FSF/SE

A última fase do Campeonato Sergipano da Série A1, teve início neste domingo (16/04) com a primeira partida entre Itabaiana e Confiança. O jogo de ida aconteceu no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana na região agreste do estado. Nas arquibancadas do Mendonção, as duas torcidas fizeram uma brilhante festa.

Com a bola rolando, a partida foi muito equilibrada. O Itabaiana abriu o placar aos cinco minutos do primeiro tempo, o atacante Thiago aproveitou o cruzamento e colocou o tricolor na frente. E na segunda etapa aos 44 minutos, Bambam acertou um belo chute de fora da área e marcou o segundo do jogo. Final: Itabaiana 2×0 Confiança.

Com a vitória, o Itabaiana pode perder por até um gol de diferença na próxima partida que vai conquistar o título do Sergipão Pixbet. O time azulino precisa vencer por três gols de diferença, ou por dois para levar para os pênaltis. A decisão aconteceu no próximo sábado, as 16 horas, na Arena Batistão.

O campeão sergipano vai conquistar o troféu em homenagem ao ex-presidente do Boca Júnior, Gilson Behar, falecido em janeiro de 2022. A decisão foi tomada pela FSF e clubes, no congresso técnico do estadual, e expressa a admiração e respeito por um dirigente que deixou o nome marcado na história do futebol sergipano.

Siga o Instagram do F5 Sergipe:

https://www.instagram.com/f5_sergipe/