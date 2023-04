Apresentado, Sampaoli fala sobre acerto rápido com Flamengo: ‘Decidi vir pela qualidade dos jogadores’

Argentino destaca que Rubro-Negro era prioridade na carreira, até mais do que Europa

O Flamengo realizou, na tarde desta segunda-feira (17), a entrevista coletiva de apresentação oficial do técnico Jorge Sampaoli, que assinou contrato com o clube até o mês de dezembro de 2024. O argentino destacou que o rápido acerto em conversas com os dirigentes se deu por conta da alta qualidade técnica do elenco e pelo fato de o Rubro-Negro ser sua prioridade no momento da carreira.

“Passaram muitas oportunidades para vir aqui. Para mim, hoje, era o plano A de escolha. Mais que qualquer proposta da Europa, decidi ficar aqui. Coincidiram as possibilidades e sou agradecido pela oportunidade. O futebol não te dá a possibilidade de escolha. É melhor começar o ciclo, mas esta vez começou assim. Quando decidi chegar aqui, foi pela qualidade dos jogadores que o time tem que permite que coloque em prática o que penso”, afirmou.

Questionado sobre a paixão da torcida e dos fãs, Sampaoli disse que se esforçará ao máximo para dar alegrias. “Eles disfrutam muito cada vitória. Então, a minha obrigação é a felicidade de toda a torcida. Vou tentar entregar toda a minha capacidade e experiência para que isso aconteça a cada participação, isso não quer dizer que aconteça sempre. Hoje, precisamos muito desse time para voltar a ter a capacidade competitiva”, destacou o treinador.

Logo após a entrevista coletiva, o argentino comanda a primeira atividade com o elenco do Flamengo, de olho no jogo diante do Ñublense, do Chile, na quarta-feira (19), às 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores. O técnico fará a sua estreia à beira do campo pelo Rubro-Negro, depois de acompanhar da tribuna o 3 a 0 sobre o Coritiba.

Confira outras declarações de Jorge Sampaoli no CT do Ninho do Urubu:

Elenco

“A segunda pergunta também é relacionada ao diagnóstico. Diagnóstico como não temos muito tempo, tem que ser rápido e certeiro. Diagnostico quais são os jogadores que podem jogar na quarta e domingo, quem não pode. Quem pode jogar de maneira natural, de maneira socioafetiva, natural, podem jogar em superioridade também. No caso de Pedro e Gabigol, jogaram muito bem juntos com Dorival. Então é definir que cada jogo é diferente e que algumas vezes podem ser e outras vezes não. Isso também é importante. A simplicidade disso te define basicamente os jogadores”

Gerson

“Outro dia, o Gerson, na partida contra o Coritiba, Flamengo ganha por uma participação de Gerson no pênalti. Para mim é um jogador que tem aparições ofensivas importantes, que tem uma presença ofensiva difícil de marcar. Por isso no Marselha jogou ali e nos deu muitas alegrias para a gente. Como vamos jogar? Sinceramente tem muito pouco tempo que chegamos e temos mais ou menos claro o conhecimento dos nomes próprios. Temos que falar um pouco hoje, no primeiro dia, como está cada um. E como está emocionalmente, futebolisticamente, fisicamente para ver como quais tipos de jogadores podemos contar para os próximos jogos”

Especulação de Gabigol no Sevilla

“Sobre a segunda pergunta, creio que sim, eu pude enfrentá-lo no Santos e quando estava no Atlético-MG e sofremos muito pela sua capacidade de gol, que nós reconhecemos nele. Sim, recomendamo-nos no Sevilha, mas não foi possível, porque pensando em um jogador que estando bem, soma muitos pontos e é nisso que ele pode me ajudar basicamente: que a equipe ganhe e que some muitos pontos através da sua eficácia, movimento de cada lado. Tentaremos ajudá-lo também para que nos ajudem”.