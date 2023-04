Com Sampaoli de olho, Flamengo bate o Coritiba por 3 a 0 no Brasileirão

Após três derrotas consecutivas, um chute na crise. Sob os olhares do novo técnico Jorge Sampaoli, o Flamengo venceu o Coritiba por 3 a 0, na tarde deste domingo (16), diante de 42 mil torcedores no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Ayrton Lucas marcou um golaço na etapa inicial, Gabigol e Pedro ampliaram no segundo tempo.

JORGE SAMPAOLI NA ARQUIBANCADA

O novo técnico da equipe desembarcou na manhã deste domingo no Rio de Janeiro e foi ao Maracanã acompanhar a estreia da equipe no Brasileirão. Ela estará pela primeira vez na beira do gramado na próxima quarta-feira.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS:

O Flamengo volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (19), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O adversário será o Ñublense, do Chile, às 21h30, no Maracanã. Após derrota na estreia, o bom resultado em casa é fundamental para não se complicar no torneio.

COMO FOI O JOGO:

O Flamengo buscou controlar as ações durante o primeiro tempo e empurrar o Coritiba para o campo de defesa. Apesar das boas oportunidades para marcar, não teve muita criatividade nas construções das jogadas e trocou muito passe na entrada da área adversária. O time visitante tentou incomodar com chutes de longe, mas Santos foi seguro nas defesas.

Como nos últimos jogos, o rubro-negro contou com o brilho de Ayrton Lucas. Em belo chute cruzado de fora da área, o lateral mandou a bola na gaveta e fez o primeiro gol da equipe no Brasileirão. Ele ainda tentou mais uma, mas o goleiro defendeu. Matheus França também finalizou de fora, mas parou na trave.

Na segunda etapa, o Flamengo manteve o mesmo ritmo inicial e buscou ampliar o placar. Aos dez minutos, Gerson foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Gabigol bateu com muita calma no ângulo esquerdo do goleiro e fez o segundo gol rubro-negro.

Aos 23’, festa muito grande na arquibancada, mas não era o terceiro gol. Após dez meses longe dos gramados, Bruno Henrique foi chamado por Mário Jorge e entrou na partida.

O jogo seguiu com o time da casa em cima tentando ampliar, mas o ritmo diminuiu nos minutos finais. Aos 40′, Pedro chegou a mandar a bola para a rede em trama de Bruno Henrique e Everton Ribeiro, mas o árbitro marcou falta na origem da jogada.