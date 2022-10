Gastronomia: curso de Comida de boteco chega com proposta de inovar o tradicional petisco

Qual o segredo daquele bolinho de boteco ser tão crocante? E como são preparados os deliciosos dadinhos de tapioca, servido com geleia de pimenta que faz os apreciadores da iguaria salivar? Se você se identifica ou ainda ama receber bem os amigos em casa, a novidade é o curso de ‘Comida de boteco’, que está com inscrições abertas na unidade do Senac/SE em Aracaju e chega uma nova abordagem sobre os petiscos.

“Além de ensinar como fazer as famosas comidas de boteco e mostraremos diversas formas de preparos. Com uma troca ou acréscimo de um novo ingrediente, você reinventa um petisco tradicional. Para quem já trabalha no ramo, a proposta é aprofundar os conhecimentos e desenvolver outras habilidades e técnicas”, explica o instrutor de Gastronomia, Jefferson Carvalho.

O preparo dos deliciosos caldinhos, bem como iscas de frango e peixe, também será visto durante o curso.

“Além do preparo, vamos ensinar como fazer uma bela apresentação dos petiscos, seus acompanhamentos e, inclusive, como fazer uma deliciosa geleia de pimenta”, completa Jefferson Carvalho.

Se você é um botequeiro nato e amante dos petiscos, clique no link para fazer a inscrição: cursos.se.senac.br/curso/detalhe/88676/comida-de-boteco .

Qual a origem do boteco?

A origem da palavra boteco, vem de ‘botica’, que era um local que se vendia de tudo no início do século passado.

“Eram armazéns onde os clientes se encontravam e aproveitavam para colocar o papo em dia. Aos poucos, os donos das boticas começaram a servir aos fregueses, petiscos junto com bebidas. Aos poucos foi se transformando em ponto de encontro. Até hoje, muitos botecos mantêm essa tradição”, relata o instrutor de gastronomia.

Ascom Senac/SE