Curso ‘Técnicas de barista’ conta com a parceria de empresa sergipana premiada nacionalmente

Aproveitar o curso para conseguir um emprego melhor no intercâmbio que pretende fazer com a esposa, a partir de dezembro, na Austrália. Esse foi o motivo que levou o consultor de viagens, Felipe Viana de Alcântara, a aprender com o curso ‘Técnicas de barista’, ofertado pelo Senac/SE, na carreta escola que, durante o Natal Iluminado, está estacionada na Praça Olímpio Campos, ao lado do Restaurante Senac Bistrô Cacique Chá.

“O café é muito valorizado na Austrália. Então, eu e minha esposa, vimos neste curso oferecido pelo Senac, uma oportunidade de viajarmos já com algum conhecimento, com experiência que possa ser proveitosa para conseguirmos trabalho. E no futuro, quem saber, conseguir abrir uma cafeteria”, ressalta Felipe Viana.

Já para a pedagoga e confeiteira, Mariana Carvalho Vieira dos Santos, o aprendizado vai agregar valor aos seus produtos e gerar bons negócios. “Já fiz curso no Senac e foi algo que me fez abrir mais a mente para fazer outras coisas, na área da confeitaria, na área da culinária. E eu sou apaixonada por café, então é mais conhecimento que vou juntar com o que já tenho da confeitaria, aprender mais sobre café para poder incluir nas receitas. E poder, quem sabe, ter uma cafeteria no futuro, trabalhar diretamente com o café”, afirmou.

De acordo com o instrutor do curso de garçom do Senac, Edézio Santos do Nascimento, durante os quatro dias de curso, os alunos aprenderão sobre a origem e trajetória do café até as formas de preparo da bebida.

“Trabalharemos a história, como surgiu, os tipos de grãos, os principais produtores mundiais, inclusive no Brasil. Na parte prática teremos um barista da Lutchi Café, que é parceira do Senac neste curso, ensinando técnicas de preparo da bebida, inclusive drinks à base de café”.

Parceiro no projeto, o empresário Antônio Mendonça participou da abertura do curso e destacou a preocupação do Senac com a inclusão social.

“Vimos conhecer a turma e ficamos gratificados com a inclusão que o Senac está fazendo, de alunos que possuem deficiência auditiva, disponibilizando um intérprete de Libras. E a Lutchi Cafés vai tentar contribuir da melhor maneira possível com o nosso barista e mestre de torra, meu filho André Luiz, que vai compartilhar os métodos que já desenvolve. Assim, esperamos contribuir e aprimorar os conhecimentos de cada aluno”.

‘Técnicas de Barista’ é um dos três cursos que estão sendo ofertados na unidade móvel, além de 23 oficinas de gastronomia, voltados para o período natalino.

“Estamos com essa proposta, durante o Natal Iluminado, de valorizar a qualificação das pessoas, para que possam empreender ainda neste final de ano. São várias oficinas gastronômicas e nesta terça-feira, 22, iniciamos o curso de barista, com a parceria da Lucthi Café, empresa sergipana que ganhou o quarto prêmio nacional de torrefação de café. Ficamos felizes com a presença de seus representantes na abertura do curso”, destacou o diretor da Divisão Permanente de Educação (DEP), Adalberto de Souto.

As oficinas têm duração entre 4h e 8h/ aulas e os cursos de 15h/aulas. Os interessados podem fazer a inscrição no site http://cursos.se.senac.br/ , presencialmente na Central de Atendimento, Rua Vila Cristina, 81, ou no Restaurante Senac Bistrô Cacique Chá, das 12h às 17h.

Lutchi Cafés

A Lutchi Cafés, conquistou o título da quarta melhor torrefação do Brasil em 2022 durante a Semana Internacional de Café (SIC), uma das maiores feiras do mundo do café que reúne especialistas, nacionais e estrangeiros, no Estado de Minas Gerais, todos os anos.

“Desde a fundação da Lutchi, há pouco mais de um ano, sempre foi um grande desejo participar de campeonatos que ocorrem neste evento. Este ano então, decidimos participar do campeonato de Melhor Torrefação do Ano de 2022, atingindo um grande resultado que foi a colocação em 4º lugar como melhor torrefação do Brasil, no ano de 2022”, comemora o engenheiro químico e mestre de torra André Luiz, um dos participantes mais novos da competição, com apenas 24 anos.

A fábrica está localizada no Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro, na grande Aracaju.

