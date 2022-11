De vendedor de picolé a empresário de sucesso: Marcos Andrade, presidente da Fecomércio

O Expresso Empreender, podcast criado pelos alunos do curso ‘Técnico em administração’, do Senac/SE, teve como convidado da última edição, o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade. Conhecido por seu empreendedorismo, Andrade compartilhou a rotina junto ao pai e irmãos na lida da fazenda da família, e revelou os passos trilhados entre os estudos e o trabalho.

“Meu pai sempre disse que trabalhar cedo nunca faz mal, porque o compromisso e a responsabilidade vêm antes, mas nunca nos deixou descuidar dos estudos. Com muita dedicação, aos 18 anos fui aprovado em quatro concursos, e resolvi assumir o de datilógrafo, na Secretaria de Estado da Educação”, contou.

Em um bate papo descontraído, Marcos Andrade, que coleciona especializações, entre elas Técnico Agrícola, Técnico em Contabilidade e Contador, alcançou a presidência da principal instituição representante das categorias econômicas do comércio de bens, serviços e turismo. Mas a história de sucesso começou ainda nas ruas da sua cidade natal.

“Já fui vendedor de picolé. Aos 18 anos tive a primeira loja em Tobias Barreto, que hoje está aos cuidados de minha irmã”.

O exemplo do empresário serviu de inspiração para a família. “Tenho quatro filhos, dois deles advogados que trabalham em nossas empresas. Um cuidando do agronegócio da família, na Bahia, e uma médica cardiogeriatra, que é professora na USP”, conta cheio de orgulho.

O presidente da Fecomércio, que também é egresso do curso Técnico de Rádio e TV do Senac/SE, enalteceu a iniciativa do podcast lançado pelos alunos do curso de Administração da instituição.

“Foi uma ideia muito boa a criação do Expresso Empreender. Costumo dizer que faça mais do que o comum, que você chega lá”, pontuou.

Inspiração

Gerando emprego e renda na capital e interior, a trajetória empreendedora de Marcos Andrade, serviu de inspiração para os alunos.

“Foi algo muito proveitoso. Achei muito interessante quando ele relatou como começou vendendo picolé, algo simples, e daí então, deu início a outros projetos”, avaliou a aluna Gisela da Conceição Costa

“Foi uma entrevista bastante proveitosa, pois vimos que qualquer objetivo é alcançado quando se tem metas, quando se enxerga o que pretende para o futuro”, completou o aluno Sandro Santos.

As lições da vida real também chamaram a atenção do estudante David Bonfim Santos.

“Para nós, como alunos, a live com o presidente da Fecomércio foi muito importante, porque aprendemos bastante com a sua vasta experiência na área do empreendedorismo”.

Para os apresentadores desta edição do ‘Expresso Empreender’, Lucas Fernandes e Jennifer, o foco nos estudos e a persistência foram pontos decisivos para a carreira de sucesso.

“O que trouxe para mim de aprendizado foi a persistência que nós jovens temos que ter, o foco e seguir sempre em frente, buscando atingir nossas metas e objetivos”, ressaltou Jennifer.

“A entrevista com o presidente da Fecomércio, Marcos Andrade, foi bastante interessante pois nos mostrou como a educação foi importante para o seu crescimento e mostrou que conseguimos chegar muito longe, com compromisso e empenho em fazer o que é necessário”, finalizou Lucas.

