Incendiou! Diego Costa brilha e Botafogo vence o Bahia no Nilton Santos pelo Brasileirão

Novo centroavante do Glorioso marcou duas vezes e Luis Henrique completou o placar

Em um dia chuvoso, novo incêndio do líder. Com brilho de Diego Costa e muita festa na arquibancada, o Botafogo venceu o Bahia por 3 a 0, na tarde deste domingo (27), diante de 39 mil torcedores no Estádio Nilton Santos, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O novo centroavante do Glorioso marcou duas vezes e Luis Henrique completou o resultado na etapa final.

TABELA E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Com o resultado, o Botafogo chega aos 51 pontos e segue (muito) isolado na liderança do Brasileirão. Na próxima rodada, a equipe tem clássico contra o Flamengo, no sábado (02), às 21h, no Estádio Nilton Santos. Antes, o Glorioso viaja para a Argentina e joga contra o Defensa y Justicia pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

PRIMEIRO TEMPO

Embalado pela grande festa da torcida na arquibancada, o Botafogo iniciou a partida com grande pressão em cima do Bahia e logo aos três minutos conseguiu abrir o placar. Victor Sá recebeu pelo meio, tocou para Diego Costa que dominou dentro da área pela direita e mandou pro fundo da rede.

Após o gol, o Bahia conseguiu equilibrar as ações dentro de campo e chegou a ter duas boas oportunidades de empatar o placar, mas não aproveitou. O Glorioso forçou as saídas no contra ataque e as ligações diretas na velocidade pelas pontas, principalmente com Segovinha. O jogo foi para o intervalo equilibrado e com vantagem dos donos da casa.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, o roteiro começou exatamente o mesmo. Logo no início, o Botafogo ampliou com Diego Costa. Aos seis minutos, em erro na saída de bola do Bahia, Gabriel Pires criou pelo lado esquerdo e o novo centroavante do Glorioso cabeceou firme, a bola ainda pegou no goleiro Marcos Felipe e morreu no fundo da rede.

Apesar do Bahia não recuar e seguir tentando levar perigo ao gol do time carioca, o líder do campeonato foi quem voltou a marcar. Aos 30 minutos, em belo contra-ataque, Hugo conseguiu lançar Luis Henrique, que conduziu sozinho, driblou com facilidade o goleiro e fez o terceiro do Glorioso.