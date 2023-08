Flamengo empata com o Internacional pelo Brasileirão e sai de campo vaiado no Maracanã

Rubro-negro fica no 0 a 0 com o Colorado

Debaixo de muita chuva, o Flamengo empatou com o Internacional em 0 a 0, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (26). Gabi saiu vaiado ao ser substituído por Pedro. Ao final da partida, torcida rubro-negra vaiou o time inteiro.

PRIMEIRO TEMPO:

O jogo começou com o Flamengo já criando uma boa oportunidade logo aos quatro minutos com Luiz Araújo. O atacante recebeu de Arrascaeta e chutou para a defesa do goleiro Keiller. Com muita pressão no campo de ataque, o Flamengo impedia a troca de passes do Internacional na defesa e conseguia recuperar a posse de bola com facilidade.

Aos 11 minutos, o Mais Querido perdeu Arrascaeta, que sentiu a posterior da coxa após disputar a bola com Igor Gomes na velocidade. O jogador foi substituído por Victor Hugo. Com a alteração, o Flamengo piorou em campo e viu o Internacional assustar com um chute de fora da área de Carlos De Pena que passou a esquerda do goleiro Matheus Cunha.

Aos 24 minutos, Luiz Araújo perdeu a melhor chance do Flamengo no jogo. Pulgar deixou o atacante cara a cara com Keiller, mas Araújo chutou em cima do goleiro. Sete minutos depois, Luiz Araújo também sentiu a posterior da coxa e saiu para a entrada de Everton Ribeiro. Ao final do primeiro tempo, a torcida rubro-negra vaiou o time.

SEGUNDO TEMPO:

Eduardo Coudet mexeu no Internacional e começou a escalar os titulares. Entraram Enner Valencia e Renê nos lugares de Luiz Adriano e Maurício. Mesmo com as alterações, o Flamengo começou melhor no segundo tempo e continuou pressionando, mas sem levar perigo ao gol de Keiller. Com isso, Coudet colocou mais titulares em campo: Alan Patrick, Aránguiz e Vitão entraram nos lugares de Hugo Mallo, Matheus Dias e Pedro Henrique. Sampaolli respondeu com as entradas de Pedro, Everton Cebolinha e Allan nos lugares de Gabi (que saiu vaiado pela torcida), Thiago Maia e Bruno Henrique.

Pouco tempo depois das substituições, Alan Patrick fez Matheus Cunha se esticar para defender após chute de fora da área. O Rubro-negro só foi responder quase 15 minutos depois, em grande defesa do goleiro colorado. Victor Hugo aproveitou passe de peito de Pedro e chutou de primeira no canto para Keiller jogar para escanteio. No lance seguinte, Everton Ribeiro cruzou e Pulgar cabeceou fraco nas mãos do goleiro.

Aos 42, Vitão caiu com dores e precisou sair. Com isso, o Internacional ficou com um a menos nos minutos finais. Aos 48 minutos, Wesley acertou o travessão com um chute forte. Cinco minutos depois, Ayrton Lucas invadiu a área e parou no goleiro Keiller. No apito final, a torcida voltou a vaiar o time.