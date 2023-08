Flamengo x São Paulo: final da Copa do Brasil será decidida no Morumbi

Rubro-negro manda jogo de ida, no Maracanã, enquanto tricolor recebe jogo da volta

A CBF realizou na tarde desta segunda-feira (28) o sorteio que definiu os mandos de campo nas finais da Copa do Brasil. A partida de ida, no dia 17 de setembro, será disputada no Maracanã, casa do rubro-negro. A grande decisão acontece uma semana depois, no dia 24, com mando do tricolor, no Morumbi. O horário ainda não foi divulgado.