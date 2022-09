Membros de associação criminosa morrem em confronto com a polícia

Quadrilha praticava roubos em Salgado, Lagarto, Boquim e no Agreste Central

Dois homens foram mortos em confronto com a polícia na zona rural de Salgado, município do Centro-Oeste de Sergipe, na manhã desta sexta-feira (9). Eles eram suspeitos de integrar uma associação criminosa que praticava crimes no interior do estado.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), a quadrilha, composta por mais outros dois investigados, atuava nos municípios de Salgado, Lagarto, Boquim e na região do Agreste Central sergipano.

No último sábado (3), os quatro suspeitos praticaram um assalto à mão armada no povoado Colônia 13, em Lagarto. Eles chegaram a um local onde havia pessoas reunidas e as renderam, obrigando-as a deitar no chão. Segundo a SSP/SE, eles roubaram alguns pertences e chegaram a agredir algumas das vítimas.