Holanda bate os Estados Unidos por 3 a 1 e avança às quartas de final da Copa

A Copa do Mundo tem a primeira seleção classificada às quartas de final. Em jogo tranquilo e sem sustos, a Holanda bateu os Estados Unidos por 3 a 1 e avançou para a próxima fase do Mundial. Os gols foram marcados por Depay, Blind e Dumfries. Wright diminuiu para os americanos. O adversário será definido no confronto entre Argentina e Austrália, ainda neste sábado, às 16h.

No início da primeira etapa, os Estados Unidos começaram com mais posse e dando sinais de que iriam propor o jogo, mas após perder uma chance clara, a Holanda abriu o placar e tomou o domínio das ações. Aos 10 minutos, em jogada pelo lado direito, Dumfries cruzou rasteiro e Depay apareceu na área para completar forte no canto direito do goleiro. 1 a 0!

Os americanos não esboçaram qualquer reação e os laranjas gostaram. Eles ficaram em cima para ampliar e forçando jogadas parecidas com a do primeiro gol. E conseguiram. Aos 45’, em lance semelhante, Dumfries cruzou rasteiro e desta vez Blind mandou para o fundo da rede. 2 a 0!

No segundo tempo, os Estados Unidos tentaram diminuir e tiveram a chance logo no início, mas perderam dentro da pequena área. O jogo seguiu com mais chances para os holandeses, que diminuíram a intensidade. Aos 30 minutos, em lance confuso, o americano Wright conseguiu finalizar quase sem querer e a bola morreu dentro do gol. 2 a 1!

E não deu tempo nem de reagir. Cinco minutos depois, Dumfries apareceu na área para fazer o terceiro da Holanda e decretar a classificação. O lateral foi o destaque da partida com um gol e duas assistências.