Com reservas, Brasil perde para Camarões, mas se classifica em primeiro lugar

Nas oitavas, Brasil enfrentará a Coreia do Sul; Suíça também avança pelo grupo G e jogará contra Portugal

Jogando com o time reserva, a Seleção Brasileira perdeu, nesta sexta-feira (2), para Camarões por 1 a 0 pela terceira e última partida da fase de grupos da Copa do Mundo no Catar. Mesmo derrotado, o Brasil garantiu a liderança do grupo G do Mundial.

Com o primeiro lugar no grupo assegurado, a Seleção Brasileira enfrentará nas oitavas de final a Coreia do Sul de Son Heung-min, Kim Min-jae e companhia na segunda-feira (5), às 16h (horário de Brasília).

Na outra partida do grupo, a Suíça venceu a Sérvia por 3 a 2 e garantiu a segunda vaga do grupo G. Pelas oitavas, os suíços enfrentarão a seleção de Portugal na terça-feira (6), às 16h.

O gol da derrota brasileira foi marcada por Vincent Aboubakar, que já tinha sido protagonisto do renascimento camaronês no empate em 3 a 3 contra a Sérvia pela segunda rodada da fase de grupos, nos acréscimos do segundo tempo.

Jerome Ngom Mbekeli arrancou pela direita após passe de Olivier Ntcham e cruzou na área para Aboubakar, no meio da zaga brasileira, cabecear no canto esquerdo do goleiro Ederson, que só olhou a bola entrar. O atacante tirou a camisa na hora da comemoração e, como já tinha um cartão amarelo, acabou sendo expulso.

Nessa altura, a Suíça já vencia a Sérvia por 3 a 2 e um quarto gol levaria o Brasil para a segunda colocação do grupo G, já que os suíços igualariam o saldo de gols brasileiros com cinco gols feitos contra apenas três da Canarinho. A reviravolta, porém, não ocorreu.