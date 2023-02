Governo de Sergipe e Sistema Fecomércio promoverão capacitação

Iniciaram na tarde desta segunda-feira (30), as definições para a realização de cursos de capacitação profissional, desenvolvidos pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, para os alunos de escolas públicas da rede estadual de ensino. As tratativas aconteceram ao longo da última semana, entre o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade, o vice-governador de Sergipe e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, e a primeira-dama e secretária de Estado da Assistência Social e Cidadania, Érica Mitidieri.

Na reunião acontecida na Federação do Comércio, Érica Mitidieri e Zezinho Sobral conversaram com o presidente Marcos Andrade sobre as ações em conjunto entre o Sistema Fecomércio, SEED e SEASC. Foi alinhado que serão feitos os levantamentos de demandas por região do estado, para melhor compreensão da realidade do mercado de trabalho, cruzando os dados com as demandas produtivas de cada cidade e região, para que seja formada a grade de cursos, que pretende qualificar inicialmente seis mil pessoas entre cursos técnicos, profissionalizantes, de capacitação e formação continuada educacional empreendedora. O presidente do sistema, Marcos Andrade, destacou que há um grande rol de cursos que podem ser desenvolvidos pelo sistema, através do Senac e que se houver a demanda para alguma área que não tenha abrangência no portifólio, o curso específico será criado para atendimento.

“Nós temos 250 cursos profissionalizantes no Senac, nas mais variadas áreas. Administração, Logística, Qualificação Profissional, Gastronomia, Hotelaria, Comunicação, Tecnologia, Inovação, Marketing, Linguística, Empreendedorismo e Saúde, entre outros tantos. E o curso que não estiver em nossa grade, será criado para atender as demandas das regiões do estado, com a finalidade de promover o melhor atendimento por cada uma das cidades que forem contempladas com esse grande projeto educacional. Nosso objetivo não é somente qualificar, é educar as pessoas para uma vida melhor, para que criem novos negócios e também encaminhá-las para suas oportunidades de trabalho na área. Nosso projeto pedagógico tem o objetivo de fortalecer o mercado de trabalho e uma parceria com o Governo de Sergipe é importante para que atendamos cada cidade com suas particularidades. Nossas unidades físicas e móveis aplicarão todos os cursos necessários para atender as demanda do estado”, afirmou Marcos Andrade.

A secretária de Assistência Social e Cidadania, Érica Mitidieri, lembrou que há uma grande carência de formação profissional no interior do estado e por meio desse trabalho em conjunto entre o Sistema Fecomércio e o Governo de Sergipe, haverá uma maior elevação na qualidade de vida das pessoas, com a oportunidade da conquista de uma vaga no mercado de trabalho.

“Há um grande público que demanda capacitação em Sergipe, principalmente nos municípios mais pobres e ao conhecer cada região, estudamos e entendemos as maiores necessidades de cada cidade, podendo pensar na formação profissionalizante para as pessoas de cada canto do estado. O momento é de somar forças entre o governo, que quer promover a qualificação dos sergipanos e o sistema, que tem a expertise de aplicar os cursos. A melhor ação social que podemos promover é educar, qualificar e criar os meios de gerar mais empregos para nosso povo”, comentou a secretária Érica.

O vice-governador e secretário de Educação, Zezinho Sobral, disse ter conhecimento das capacidades de atendimento e qualificação profissional promovidos pelo Sistema Fecomércio, lembrando que é uma intenção do governador Fábio Mitidieri, estimular a capacitação das pessoas para que possam ter uma vida melhor.

“O governador quer ampliar a oferta de qualificação profissional para que os sergipanos tenham a oportunidade de alcançar a melhoria em sua vida. E isso se dá por meio de um emprego melhor, da formação de um negócio, do desenvolvimento pessoal e profissional. Agora é hora de tratarmos com agilidade esse processo para a formação do convênio e levar aos sergipanos a oportunidade de ter a formação, principalmente a tecnológica e em inovação, para que as pessoas possam melhorar de vida o estímulo à aprendizagem profissional, através desse convênio com a Fecomércio e o Senac”.

O projeto deve ter início no mês de março, com a potencial capacitação inicial de dois mil alunos das escolas públicas estaduais, em cursos profissionalizantes. Com a compreensão de cada município, as demandas serão trazidas para o Senac aplicar os cursos de acordo com sua capacidade de atendimento, sendo que as unidades móveis serão o principal mecanismo de desenvolvimento dos cursos. O Senac também fará o levantamento de dados das empresas das áreas, em parceria com o governo, para levar de forma direta cada pessoa capacitada por meio do Banco de Oportunidades Senac Carreiras para os empresários dos mais variados segmentos do estado.

Por James Silva