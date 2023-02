POLICIAL: Força Tática prende 4 pessoas acusadas de tráfico de drogas em Tobias Barreto

A PM do 11° BPM, por meio da Força Tática, prendeu quatro suspeitos, dentre eles uma mulher, apreendeu drogas e uma escopeta caseira em Tobias Barreto. Tudo começou quando a equipe de policiais realizavam ronda no bairro Santa Rita, dois indivíduos avistaram a viatura e tentaram empreender fuga em um terreno baldio, um deles acabou jogando uma sacola contendo drogas por cima do muro, tentando se livrar do flagrante.

Os policiais alcançaram os indivíduos e confirmaram que era material ilícito. Ao aprofundar a investigação, descobriu outro comparsa de prenome “Paulistinha” no conjunto Padre Pedro, onde encontrou mais drogas e uma escopeta calibre 12 de fabricação caseira. Foram apreendidos 603 gramas de crack, 50 gramas de maconha, 20 gramas de cocaína e uma escopeta calibre 12 de fabricação caseira.

O fato aconteceu na tarde deste domingo.