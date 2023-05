Fora de casa, Confiança vence CSA na estreia da Série C

O Campeonato Brasileiro da Série C, teve início para a equipe do Confiança, na noite desta quinta-feira (04/05). O dragão enfrentou o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió-AL. O duelo foi válido pela primeira rodada da competição.

A etapa inicial foi marcada pro equilíbrio das duas equipes. O Confiança aproveitou a oportunidade e abriu o placar com o atacante Lucas Vieira. No segundo tempo, a equipe do CSA foi superior em campo, mas o Confiança se defendeu muito bem e conseguiu segurar o ataque alagoano. Final: CSA 0x1 Confiança.

O dragão volta a campo na próxima segunda-feira (08/05), contra o Altos-PI, na arena Batistão, em Aracaju. Será a primeira partida do Confiança jogando em casa e a expectativa é de um excelente público.

Siga o Instagram do F5 Sergipe:

https://www.instagram.com/f5_sergipe/