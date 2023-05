Ex-goleiro do Sergipe é investigado por fraudes em jogos de futebol para favorecer apostas

O Ministério Público de Goiás denunciou 16 pessoas por fraudes em jogos de futebol. De acordo com o MP-GO, eles teriam participado de um esquema para manipular o resultado de partidas. Entre os denunciados, um ex-goleiro do Club Sportivo Sergipe.

De acordo com o MP-GO, foram 13 partidas impactadas, sendo oito do Campeonato Brasileiro da série A de 2022, uma da série B e quatro de campeonatos estaduais para favorecer apostas esportivas.

Entre os denunciados, Mateus Felipe Coutinho Gomes, que fez parte do time sergipano como goleiro. A investigação indica que as manipulações eram diversas e visavam, por exemplo, assegurar a punição a determinado jogador por cartão amarelo, cartão vermelho, cometimento de penalidade máxima, além de assegurar número de escanteios durante a partida e, até mesmo, o placar de derrota de determinado time no intervalo do jogo.

“Trata-se de atuação especializada visando ao aliciamento e cooptação de atletas profissionais para, mediante contraprestação financeira, assegurar a prática de determinados eventos em partidas oficiais de futebol e, com isso, garantir o êxito em elevadas apostas esportivas feitas pelo grupo criminoso em casas do ramo”, detalhou os promotores.

Os outros denunciados também são atletas e há ainda apostadores e membros da organização.

Sobre a denúncia, por meio de nota, a diretoria do Club Sportivo Sergipe informou que “desde o fim do campeonato estadual, o goleiro Matheus Gomes não faz mais parte do elenco colorado. Surpreendido com as informações que vieram à tona através da imprensa somente no dia de ontem, 09/05, o Sergipe reitera que, caso seja necessário, irá contribuir com as autoridades no processo investigativo”, disse.

Operação Penalidade Máxima

A Operação Penalidade Máxima II é um desdobramento da Operação Penalidade Máxima, deflagrada em fevereiro de 2023 e que resultou no oferecimento de denúncia, já recebida pelo Poder Judiciário, com imputação dos crimes de integrar organização criminosa e corrupção em âmbito desportivo.

Por redação Portal A8SE