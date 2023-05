Flamengo sai na frente, mas cede o empate ao Racing pela Libertadores

Rubro-Negro jogou a maior parte da partida com um jogador a mais

Flamengo e Racing (ARG) empataram em 1 a 1, nesta quinta-feira (04), no Estádio El Cilindro, pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores. Com o resultado o Rubro-Negro perdeu a oportunidade de assumir a liderança da chave e segue na segunda posição com quatro pontos. A equipe argentina mantém a liderança, agora com sete pontos. Gabigol abriu o placar e Oroz deixou tudo igual.

*Em atualização