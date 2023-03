Ex-Botafogo, Jeffinho estreia como titular pelo Lyon e marca gol da vitória pela Copa da França

Jornais locais afirmam que atacante se machucou durante comemoração

Vendido ao Lyon no início da temporada, o atacante Jeffinho, ex-Botafogo, estreou como titular pelo clube e marcou o seu primeiro gol, o da vitória por 2 a 1 em cima do Grenoble, no Estádio Parc OL, nesta terça-feira (28), em jogo das quartas de final da Copa da França. O jogador, que comemorou o lance de forma acrobática, acabou sendo substituído no intervalo após sentir algumas dores musculares.