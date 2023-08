Fluminense bate o Olimpia no Maracanã e sai na frente nas quartas da Libertadores

André e Cano fizeram os gols da partida; Tricolor pode perder por um gol no Paraguai que fica com a vaga na semifinal

Mais um passo na busca pela glória eterna! Em duelo de ataque contra defesa, o Fluminense venceu o Olimpia por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (24), diante de 64 mil torcedores no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. André abriu o placar no primeiro tempo e Cano ampliou na etapa final.

DECISÃO NO DEFENSORES DEL CHACO

Com o resultado, o Fluminense pode empatar ou até perder por um gol de diferença que fica com a vaga na semifinal da Libertadores. Caso perca por dois gols, a decisão será nos pênaltis. Se o Olimpia vencer por uma diferença de três ou mais, conquista a classificação. A partida da volta será na quinta-feira (31), às 21h30, no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai. Não existe critério de gols marcados fora de casa.

PRIMEIRO TEMPO

A primeira etapa foi um jogo de ataque contra defesa. Raras foram as vezes em que o goleiro Fábio participou de qualquer jogada. O Fluminense ficou em cima, tentou por todos os lados, mas esbarrou no forte sistema defensivo do Olimpia. No fim, aos 43, conseguiu abrir o placar.

Em bela jogada de Keno pelo lado esquerdo, o atacante tocou para Cano, que rolou para André dominar, limpar para a direita e finalizar de fora da área. A bola desviou no adversário, enganou o goleiro Espínola e entrou rasteiro no centro do gol. Placar inaugurado e explosão da torcida tricolor nas arquibancadas.

SEGUNDO TEMPO

A partida seguiu com o mesmo panorama na etapa final e o tricolor foi para cima na busca por um placar mais confortável. Logo no início, Fernando Diniz abriu mão de Felipe Melo na zaga e colocou Martinelli, já que o Olimpia não estava oferecendo perigo ao gol de Fábio.

Com tanta pressão, a defesa do time paraguaia não resistiu. Aos 13 minutos, nova jogada de Keno pela esquerda, John Kennedy tentou bicicleta, a zaga afastou, mas Martinelli tocou de cabeça para dentro da área e Cano girou em cima do adversário e finalizou bonito de primeira para o fundo da rede. 2 a 0 e muita festa no Maracanã!

Após o segundo gol, o Olimpia até tentou sair mais para o jogo, mas a diferença técnica entre as equipes foi decisiva para evitar qualquer perigo aos tricolores. Com mais espaço, o Fluminense ficou ainda mais perto de ampliar. Nos acréscimos, nova pressão do time paraguaio, mas os donos da casa conseguiram manter a diferença no marcador e garantir a boa vantagem para o jogo de volta.