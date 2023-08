Com o Maracanã lotado, Vasco bate o Atlético Mineiro e segue vivo na luta contra o rebaixamento

Equipes se enfrentaram neste domingo (20), no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Diante do Maracanã lotado e debaixo de muita chuva, o Vasco venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0, na manhã deste domingo (20), no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do jogo foi marcado por Serginho no primeiro tempo. Com o resultado, o Vasco soma 16 pontos e sobe para 18ª colocação. O Galo tem 27 e é o 11º na tabela.

COMO FOI O JOGO

O Vasco foi melhor nos primeiros 15 minutos de jogo e conseguiu abrir o placar. Aos 4 minutos, Lucas Piton cruzou para Vegetti completar. Na sequência, Everson fez uma boa defesa, mas no rebote, Serginho colocou a bola no fundo da rede.