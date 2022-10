Fluminense abre 2 a 0, mas permite virada do Atlético-GO e sofre derrota inacreditável no Brasileirão

Com vários erros defensivos, Tricolor deixou escapar uma vitória que seria fundamental na briga pelas primeiras colocações

O torcedor do Fluminense tem motivos para ficar extremamente chateado com a equipe tricolor. Após abrir 2 a 0 no marcador, o Flu caiu muito de rendimento, tomou uma virada incrível e foi derrotado pelo Atlético-GO por 3 a 2, na noite desta quarta-feira, em Goiânia.

A equipe do técnico Fernando Diniz abriu o placar logo aos quatro minutos da etapa inicial com Arias. Aos 36, Germán Cano ampliou para o time tricolor, mas depois disso, tudo começou a desandar e os donos da casa renasceram em uma partida que parecia perdida.

Quando o relógio apontava a marca de 42 minutos, Nino colocou a mão na bola dentro da área. Com o auxílio do V.A.R, Anderson Daronco assinalou a penalidade. Churín cobrou com categoria e descontou para o Atlético-GO. Aos 29 da etapa final, Baralhas deixou tudo igual.

O gol da vitória goiana veio aos 42 minutos do segundo tempo. Marlon Freitas, que será reforço do Botafogo na próxima temporada, bateu da entrada da área, a bola desviou em Nino e morreu caprichosamente no fundo do gol.

Com a derrota por 3 a 2 no Antônio Accioly, o Fluminense segue estacionado na tabela de classificação com 51 pontos ganhos. O próximo desafio do Tricolor será diante do América-MG, no domingo, em casa.