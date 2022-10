Flamengo para em noite inspirada do goleiro Keiller e empata com o Inter no Maracanã

Com o tropeço, o Rubro-Negro desperdiçou a oportunidade de entrar no G4 do Campeonato Brasileiro

Inter e Flamengo se enfrentaram em jogo válido pela 30º rodada do Brasileirão. Sob muita pressão do time carioca, o time de Mano soube suportar as adversidades e desfalques para pontuar no Maracanã. Com isso, o empate sem gols manteve o time vermelho na segunda colocação do campeonato, mas com a possibilidade do Palmeiras aumentar ainda mais a distância para o Clube do Povo.

Vale ressaltar a partida memorável que Keiller protagonizou na cancha carioca. Pelo menos cinco defesas importantes impediram o Rubro-Negro de abrir o placar desde à primeira etapa. Somado à atuação, o arqueiro vermelho foi eleito o melhor jogador da partida na votação da Rede Globo.

Inter empata com o Flamengo e segue atrás do Palmeiras no Campeonato Brasileiro

Com uma série de desfalques, o Inter pouco pôde fazer nas ações ofensivas. Sendo assim, o Colorado obteve poucas chances de abrir o marcador e passou grande parte do confronto suportando o ataque adversário. Cerca de 44 mil pessoas observaram a pressão rubro-negra e a ótima atuação de Keiller para garantir o empate.

Mesmo somando apenas um ponto, o Inter seguirá na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Isso porque horas antes da bola rolar no Maracanã, o Fluminense foi surpreendido pelo Atlético-GO e sofreu a virada por 3 x 2 no Castelo do Dragão.

O próximo compromisso do time gaúcho será no domingo, às 11h00, contra o Goiás. O confronto será uma nova chance do Inter ampliar a diferença para os adversários e encaminhar à vaga direta para a Libertadores de 2023.