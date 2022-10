Com três de Pedro, Flamengo deslancha no segundo tempo e goleia Bragantino no Brasileiro

Rubro-Negro teve um jogador a mais por quase toda partida e volta momentaneamente ao G-4

O Flamengo interrompeu, na noite deste sábado (1°), uma sequência de quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro – dois empates e duas derrotas -, ao golear o Bragantino por 4 a 1, no Maracanã, pela 29ª rodada, com três gols de Pedro e um de Gabigol, que ainda perdeu uma penalidade. Helinho, também da cal, descontou o prejuízo. O resultado deixa a equipe do técnico Dorival Júnior momentaneamente de volta ao G-4, em quarto lugar, com 48 pontos. Para seguir por lá, baste um tropeço do Corinthians diante do Cuiabá, em Itaquera.