Flamengo volta a vencer o Corinthians e se garante na próxima fase da Libertadores

Confirmou a vaga às semifinais! Em atuação não tão brilhante como as anteriores, porém, eficaz, o Flamengo atuou com o regulamento debaixo do braço, cumpriu a lição de casa e bateu novamente o Corinthians, desta vez, por 1 a 0, na noite desta terça-feira (9), no Maracanã, pelo duelo de volta das quartas da Libertadores. A ida havia terminando em 2 a 0 a favor do time da Gávea, na Neo Química Arena. Com linda assistência de Arrascaeta, Pedro anotou o dele e construiu o resultado. Agora, os comandados de Dorival Júnior esperam por Talleres ou Vélez Sarsfield na fase seguinte.

O primeiro tempo, ao contrário do que aconteceu em Itaquera, na semana passada, não teve um grande domínio de nenhum dos lados. A etapa inicial foi marcado por bastante equilíbrio, com boas chances criadas de ambas as equipes. Pelos cariocas, Pedro, de bicicleta, mandando rente à trave; Everton Ribeiro, de cabeça, e Gabigol, finalizando muito perto da meta de Cássio, assustaram. Já os paulistas tiveram oportunidades perigosas com Adson, parando nas mãos de Santos.

Na volta do intervalo, o Flamengo evoluiu e, de cara, aos 6 minutos, balançou a rede, afundando o Corinthians. Arrascaeta escapou pela faixa esquerda, tirou Fagner da jogada e cruzou de trivela, com três dedos. O passe encontrou Pedro sozinho, que chegou de carrinho para empurrar à meta vazia, com o goleiro já caído. O camisa 21, inclusive, alcançou a marca de oito gols na Libertadores e é o artilheiro isolado da competição. A situação tornou-se ainda mais favorável aos 21, quando Bruno Méndez acabou expulso por toque de mão na bola como último homem.

Depois disso, a partir da superioridade técnica, numérica e no placar agregado, o Rubro-Negro construiu muitas chances, principalmente com Gabigol, mas Cássio brilhou para amenizar o prejuízo dos visitantes. A classificação concretizou-se de forma natural, com festa da torcida no Maracanã e a garantir de uma terceira semifinal do torneio no currículo em quatro temporadas.