Com gol relâmpago de Cano, Fluminense derrota o Cuiabá por 1 a 0 no Maracanã

Mais de 43 mil torcedores presenciaram a vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Cuiabá, na tarde deste domingo, no Maracanã. O único gol do jogo foi marcado pelo argentino Germán Cano, logo nos primeiros movimentos da partida.

O time tricolor pressionou a defesa do Cuiabá, conseguiu roubar a bola. A jogador chegou ao meia Paulo Henrique Ganso, que de letra, serviu Cano. O artilheiro do Brasil na temporada marcou o gol de número 30 ao bater no cantinho, sem chance alguma para o goleiro Walter.

Com a importante vitória sobre o Cuiabá, o Fluminense alcançou 38 pontos na tabela e reassumiu a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, deixando o rival Flamengo na quarta posição.

O time do técnico Fernando Diniz volta a campo no próximo domingo para encarar o Internacional, no Beira-Rio.