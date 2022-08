“EM CASA”: Gatito reforça desejo de permanecer no Botafogo

Por mais que seja alvo de sondagens de outras equipes do futebol brasileiro, o goleiro Gatito Fernández não pensa em deixar o Botafogo. Em entrevista ao ge, o paraguaio deixou claro que a ideia é permanecer no clube, renovando, portanto, o vínculo com o alvinegro, que se encerra no final deste ano.

“Começaram as conversas com o meu representante, mas sem nenhum avanço por enquanto. As duas partes têm a ideia que eu continue, então estou muito tranquilo. O Botafogo é a minha casa. Tenho certeza que essa negociação vai terminar da melhor forma” – disse o atleta de 34 anos.

Ainda de acordo com o goleiro, a diretoria pediu que as tratativas avancem somente após o encerramento da atual janela de transferências, o que acontecerá no próximo dia 15. Com fortes vínculos no Brasil, ele não pretende deixar o país neste momento.

Se for confimado como titular no próximo sábado, na partida contra o Atlético-GO, no Estádio Nilton Santos, ele se tornará o segundo atleta estrangeiro que mais vestiu a camisa do clube, superando o atacante argentino Fischer, que soma 180 jogos, quando atuou pelo Glorioso entre os anos de 1972 e 1975.

Mesmo assim, o período não é para grandes comemorações. Além de algumas críticas na temporada, Gatito também sabe que o elenco, num todo, ainda precisa evoluir e projeta uma temporada melhor em 2023.

“O elenco vai estar mais maduro e deve se manter muitos jogadores desse ano, até porque muitos chegaram com contratos longos. Isso ajuda a nós e ao Luís Castro, que vai ter mais facilidade de implementar essa ideia de jogo. O ano que vem é a nossa chance de dar uma resposta muito melhor” – disse.