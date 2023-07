Flamengo vence o Grêmio em Porto Alegre e põe um pé na final da Copa do Brasil

O jogo começou equilibrado e os donos da casa assustaram de início, com Suárez tentando surpreender Matheus Cunha ao chutar por cobertura do meio-campo, aos 12 minutos. A partir daí, o Rubro-Negro passou a controlar mais a partida e, de tanto insistir, conseguiu balançar a rede, com Gabigol. Aos 32, Wesley avançou pelo meio, deu em Bruno Henrique e o camisa 7 rolou de forma açucarada para o 10 da Gávea abrir o placar.

O Flamengo seguiu na pressão e aproveitou o mal momento do Grêmio. Logo depois, aos 36, Everton Ribeiro tabelou com Arrascaeta, invadiu a área e tocou para trás. A bola, no entanto, bateu no braço de Bruno Alves e o árbitro marcou pênalti. Só que Gabigol, acostumado a converter as cobranças, viu Gabriel Grando pular bem para defender.

Na volta do intervalo, o cenário se tornou favorável aos cariocas quando Kannemann foi expulso após tomar dois cartões amarelo consecutivamente. A superioridade numérica, os visitantes encontraram espaços na defesa gremista e ampliaram a vantagem, em Porto Alegre. Aos 23, Arrascaeta encontrou bom passe no meio da zaga, Thiago Maia dominou e mandou rasteiro, com desvio, para decretar o 2 a 0.

Bruno Gentile