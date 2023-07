Após boa estreia, Brasil sofre gol no fim e perde para França na Copa do Mundo feminina

Seleção tem três pontos no grupo e precisa vencer Jamaica na última rodada para avançar sem depender de mais resultados

O Brasil até tentou, mas não conseguiu derrotar a França, pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo feminina. A Seleção de Pia Sundhage saiu atrás com gol de Le Sommer, foi buscar o empate com Debinha, porém viu Renard decretar 2 a 1 a favor das europeias. Agora, a Amarelinha está com três pontos e precisa vencer a Jamaica se quiser avançar ao mata-mata.