Flamengo vence o Athletico-PR de virada e abre vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil

O Flamengo venceu o Athletico-PR por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (05), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os gols da partida foram marcados por Arrascaeta e Bruno Henrique pelo Flamengo. Canobbio descontou para o Furacão.

Com o resultado, o Rubro-Negro carioca pode até empatar que garante vaga nas semifinais da competição. Do lado do Furacão, uma vitória por dois gols de diferença classifica a equipe. Caso os paranaenses vençam por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. O jogo da volta acontece na próxima quarta-feira (12), às 21:30h, na Arena da Baixada.

O cenário do primeiro tempo foi o mesmo do primeiro ao último minuto. O Flamengo teve a posse de bola e tentava pressionar o adversário. O Athletico-PR se posicionou com duas linhas de quatro na frente da área e buscava explorar o contra-ataque.

Apesar de controlar a partida o Rubro-Negro carioca teve dificuldades para assustar o gol de Bento. Por outro lado, o Furacão abriu o placar em sua primeira chance: aos 6′, a zaga paranaense fez lançamento longa para Vitor Roque, o atacante dividiu com Pulgar e a bola sobrou para Canobbio tocar na saída de Matheus Cunha.

O Flamengo seguia com dificuldades e o primeiro lance de perigo veio em cobrança de falta, aos 15′, de Arrascaeta rente à trave de Bento. Já no fim da primeira etapa, o uruguaio cruzou a bola na área e Pulgar cabeceou no meio do gol para defesa do goleiro do Athletico-PR.