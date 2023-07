Com gols de Gabigol e Arrascaeta, Flamengo bate o Fortaleza no Maracanã

Equipes se enfrentaram neste sábado (01), no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Flamengo venceu o Fortaleza por 2 a 0 neste sábado (01), no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Gabigol e Arrascaeta para o time da casa. Com o resultado, o time de Jorge Sampaoli está na terceira posição da tabela com 25 pontos somados. O Fortaleza está em nono com 20.

COMO FOI O JOGO

O Flamengo começou a partida superior ao Fortaleza. No entanto, no primeiro ataque dos visitantes, aos 8 minutos, Lucero recebeu a bola de Pikachu e sofreu falta dentro da área. Na cobrança, Pikachu bateu mal no lado direito e o goleiro Matheus Cunha defendeu. Logo depois, aos 13, Arrascaeta cruzou de trivela e Gabigol colocou a bola no fundo da rede. Nos minutos finais da primeira etapa, o Leão do Pici tentou uma reação, principalmente nas bolas áreas, mas não conseguiu igualar o placar.

150 VEZES GABI

Gabigol chegou a uma marca histórica com o Flamengo com o gol marcado na partida deste sábado contra o Fortaleza. Desde 2019 no Fla, o camisa 10 balançou as redes 150 vezes com a camisa Rubro-Negra.

150 VEZES! GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI GABI… pic.twitter.com/ibSoRAJ2FA — Flamengo (@Flamengo) July 1, 2023