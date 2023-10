Flamengo vence Bahia de Ceni no primeiro jogo sem Sampaoli e dá salto na tabela do Brasileirão

No primeiro compromisso sem o técnico Jorge Sampaoli, o Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0 neste sábado (30), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pedro, de pênalti, garantiu os três pontos que colocaram o Rubro-Negro momentaneamente de volta ao G-4.

No 1º tempo, o time carioca foi superior, mas apesar de ter finalizo sete vezes, não conseguiu ir para o vestiário com a vantagem. Já a equipe tricolor apostou nos contra-ataques e até criou em algumas oportunidades, mas pecou nas saídas de bola.

Só que logo no início do 2º tempo, o Bahia perdeu Kanu. O zagueiro foi expulso após revisão do VAR por agarrar Gerson. Com a mais, o Fla pressionou e sete minutos depois Gilberto fez pênalti em Bruno Henique. Pedro converteu e colocou o Rubro-Negro na frente do placar.

Depois disso, o time comandado por Mário Jorge seguiu em cima e teve a chance de ampliar aos 27 com Bruno Henrique, mas Marcos Felipe se esticou todo para evitar o segundo gol. O camisa 27, aliás, deu lugar a Everton três minutos depois e deixou o campo ovacionado pela torcida, que pediu a sua permanência para a próxima temporada.

Com a vitória, o Flamengo, ainda sem técnico, deu um salto na tabela: de 7º para 4º lugar, ainda mas pode perder posições com a definição da rodada.

Já o Bahia perdeu a chance de deixar o Z-4 e continua na zona da degola.

O ‘jejum’ de Ceni contra o Flamengo

Com a derrota, Rogério Ceni segue sem conseguiu vencer o Flamengo, seu ex-clube, como técnico.

O treinador perdeu todos os onze jogos que disputou contra a equipe carioca, sendo seis pelo São Paulo, três pelo Fortaleza, um pelo Cruzeiro e agora um pelo Bahia.

Classificação do Brasileirão:

Flamengo: 4º colocado com 43 pontos

Bahia: 17º colocado com 25 pontos

Próximos jogos do Flamengo:

Corinthians (F) – 7/10, 21h (de Brasília) – Brasileirão

(F) – 7/10, 21h (de Brasília) – Cruzeiro (F) – 19/10, 19h (de Brasília) – Brasileirão

(F) – 19/10, 19h (de Brasília) – Vasco (C) – 22/10, 16h (de Brasília) – Brasileirão

Próximos jogos do Bahia:

Goiás (F) – 07/10, 16h (de Brasília) – Brasileirão

(F) – 07/10, 16h (de Brasília) – Internacional (C) – 18/10, 21h30 (de Brasília) – Brasileirão

(C) – 18/10, 21h30 (de Brasília) – Fortaleza(C) – 21/10, 18h30 (de Brasília) – Brasileirão